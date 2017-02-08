مصرع مسن (70 عاما) في حادث في مركز البلاد
نجمة داوود الحمراء:
هرع افراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة سائق المركبة الكهربائية وهو يبلغ من العمر 70 عاما
بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاربعاء أنه "عند الساعة 05:20 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع بين مركبة كهربائية صغيرة وسيارة على شارع 44 قرب مدخل كفر حباد، هذا وهرع افراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة سائق المركبة الكهربائية وهو يبلغ من العمر 70 عاما"، وفقا للبيان.
مكان الحادث- توير: سلطة الانقاذ
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك