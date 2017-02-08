روما يسحق فيورنتينا برباعية ويعود للمركز الثاني

بهذا الفوز يرفع روما رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثاني ليواصل الضغط على المتصدر يوفنتوس ، فيما يتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 37 في المركز السابع

حقق روما فوزاً عريضاً بنتيجة (4-0) أمام ضيفه فيورنتينا على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة روما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي .وتأجل تتويج روما لسيطرته على مجريات المباراة حتى الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول حيث افتتح التسجيل عبر هدف هدافه البوسني إدين دجيكو والذي انتهت على اثره أحداث نصف المباراة الأول .





وواصل روما سيطرته على مجريات المباراة خلال شوطها الثاني حيث ضاعف النتيجة عبر مدافعه فيدريكو فازيو في الدقيقة 58 ، قبل أن يخطف النجم البلجيكي رادجا ناينجولان هدف الذئاب الثالث مع حلول الدقيقة 78 فيما تكفل إدين دجيكو بإكمال الرباعية قبل 6 دقائق على النهاية .وبهذا الفوز يرفع روما رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثاني ليواصل الضغط على المتصدر يوفنتوس ، فيما يتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 37 في المركز السابع .