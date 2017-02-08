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رياضة وشباب رياضة عالمية موناكو ينتصر بصعوبة وسان جيرمان يواصل مطاردته في الدوري الفرنسي

رياضة وشباب

موناكو ينتصر بصعوبة وسان جيرمان يواصل مطاردته
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موناكو ينتصر بصعوبة وسان جيرمان يواصل مطاردته في الدوري الفرنسي

بهذه النتائج يستمر موناكو في صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، واقتنص سان جيرمان الوصافة برصيد 52 نقطة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 00:19:59 A A

 تمكن فريق موناكو من الحفاظ على الصدارة بعد تحقيقه لفوز صعب على مونبلييه في الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي بنتيجة 2-1.افتتح جليك التسجيل لموناكو في الدقيقة 16 وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بينما قلص دا سيلفا الفارق بهدف في الدقيقة 48.


أمام باريس سان جيرمان فقدواصل مطاردة صاحب الصدارة بفوز على حساب ليل بهدفين مقابل هدف.فاتتح كافاني التسجيل في الدقيقة 70 وتعادل دي بريفيل في الدقيقة 86 ولكن لوكاس مورا أنقذ فريق العاصمة برصيد 90.بهذه النتائج يستمر موناكو في صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، واقتنص سان جيرمان الوصافة برصيد 52 نقطة.

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