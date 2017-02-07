عودة أربعة لاعبين الى تشكيلة نادي الطيرة أمام هبوعيل هرتسليا

غاب اللاعبون الأربعة عن اللقاء الخارجي الماضي أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمق، حيث ظهر واضحا تأثير غيابهم.

يعود أربعة لاعبين أساسيين الى تشكيلة النادي الرياضي الطيرة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.



أيمن فضيلي



فقد أنهى محمد سليم وأيمن فضيلي ونديم عودة وأوريئيل طوبي الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعهم للبطاقات الصفراوات، وبذلك سوف يتوفر كادر كامل من اللاعبين تحت تصرف المدرب محمد سمارة. وقد غاب اللاعبون الأربعة عن اللقاء الخارجي الماضي أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمق، حيث ظهر واضحا تأثير غيابهم.



أما فريق هبوعيل هرتسليا، مع قلب الدفاع فيليب حايك، فيشكو من تذبذب في النتائج، الأمر الذي كلفه ابتعاد فرق القمة عنه.