هبوعيل كفركنا يشكو من غياب دودي أليشع ضد آسي جلبواع

جمع أليشع خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة لفريقه

لن يلعب متوسط الميدان دودي أليشع في المباراة الخارجية لفريق هبوعيل كفركنا أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وجمع أليشع خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة لفريقه.



دودي أليشع

وقبل لقاء آسي جلبواع، فقد خاض الكناويون مباراة بيتية أمام فريق مكابي تسور شالوم. وأكد المدرب فايد حسون على أن فريقه يعمل على تجنب الانحدار نحو القاع، وفي نفس الوقت تقليص الفجوات عن المرتبة الخامسة. هذا، ويعمل المدرب أدهم زعبي، ابن طمرة الزعبية، مساعدا للمدرب في فريق آسي جلبواع، وذلك الى جانب المدرب رافي بوسكيلا.