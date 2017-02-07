الشيخ كامل ريّان يلتقي ممثلي سفارات دول اوروبية ويطرح قضايا الشعب الفلسطيني

التقى الشيخ كامل ريّان اليوم الثلاثاء بممثلي عدد من الدول الأوروبية ومن بينهم القائم بأعمال السفير الهولندي في البلاد، وطرح الشيخ ريّان قضايا عديدة تتعلق بالمجتمع العربي مثل قضايا السكن والأرض وتهجير اهالي ام الحيران وقضايا العنف وسن القوانين العنصرية اضافة الى الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.