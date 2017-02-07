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أخبار محليات الشيخ كامل ريّان يلتقي ممثلي سفارات دول اوروبية ويطرح قضايا الشعب الفلسطيني

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الشيخ كامل ريّان يلتقي ممثلي سفارات دول اوروبية
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الشيخ كامل ريّان يلتقي ممثلي سفارات دول اوروبية ويطرح قضايا الشعب الفلسطيني

 

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 23:40:17 A A

 

التقى الشيخ كامل ريّان اليوم الثلاثاء بممثلي عدد من الدول الأوروبية ومن بينهم القائم بأعمال السفير الهولندي في البلاد، وطرح الشيخ ريّان قضايا عديدة تتعلق بالمجتمع العربي مثل قضايا السكن والأرض وتهجير اهالي ام الحيران وقضايا العنف وسن القوانين العنصرية اضافة الى الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

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