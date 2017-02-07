غياب عامر مصاروة عن هـ.باقة الغربية أمام هـ. الخضيرة

جمع عامر مصاروة خمس بطاقات صفراوات مما يعني غيابه عن مباراة واحدة لفريقه علما أنه غاب في لقاء سابق بسبب الابعاد بالبطاقة الحمراء

يغيب المدافع عامر مصاروة عن تشكيلة فريق هبوعيل باقة الغربية في مباراته الخارجية أمام فريق القمة هبوعيل الخضيرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.



عامر مصاروة

وقد جمع عامر مصاروة خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه عن مباراة واحدة لفريقه، علما أنه غاب في لقاء سابق بسبب الابعاد بالبطاقة الحمراء. ورغم صعوبة المباراة أمام فريق طامح بكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الممتازة، فإن مدرب الباقاويين تساحي طيار أشار الى أهمية أن يجمع فريقه نقطة واحدة على الأقل في كل مباراة يخوضها، بسبب وضعه في قاع اللائحة، وأعلن عن أنه سيلعب بطريقة هجومية ضد الخضيرة.