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رياضة وشباب رياضة محلية بيتار القدس يتغلب على هبوعيل كريات شمونة ضمن كأس الدولة 2-0

رياضة وشباب

القدس والقضاء بيتار القدس يتغلب على هبوعيل كريات شمونة
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بيتار القدس يتغلب على هبوعيل كريات شمونة ضمن كأس الدولة 2-0

شارك المهاجم النصراوي أحمد عابد في تشكيلة فريق كريات شمونة ولكن تم استبداله في استراحة ما بين الشوطين

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 23:33:25 A A

فاز فريق بيتار القدس على ضيفه فريق هبوعيل كريات شمونة بهدفين دون مقابل، ضمن مباراة ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، وذلك على استاد تيدي في القدس.


النصراوي أحمد عابد 

وحملت معها هذه المباراة باكورة اشرافات المدرب الجديد للقدس شارون ميمر، حيث استبدل المدرب ران بن شمعون، والذي تمت اقالته بعد التعادل أمام فريق بني يهودا تل أبيب بهدف لكل منهما. وشارك المهاجم النصراوي أحمد عابد في تشكيلة فريق كريات شمونة، لكن تم استبداله في استراحة ما بين الشوطين. كما شارك زميله أمير نصار. وسجل ايتاي شيختير هدفي فريق القدس في الدقيقة الحادية والعشرين من ركلة جزاء 11م والدقيقة السادسة والخمسين.

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