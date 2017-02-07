طلاب الثانوية التكنولوجية عرعرة-سخنين يحصلون على الهوية الشخصية

الطلاب المبتهجون شكروا مدير المدرسة الاستاذ سعد عسلي والطاقم وأعربوا عن شعورهم بالفرحة الكبيرة وإحساسهم بالعصامية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" بأجواء احتفالية عمتها السعادة والفرح قام مدير المدرسة الثانوية التكنولوجية عرعرة الاستاذ سعد عسلي بتوزيع الهويات الشخصية على طلاب طبقة العواشر وذلك بحضور المربين، طاقم الاستشارة للمدرسة وقسم الفعاليات الاجتماعية .من الجدير ذكره أن خدمة الحصول على الهويات لطلاب العواشر في كل سنة هي خدمة تتميز بها التكنولوجية عرعرة حتى ولو لم يتم الطالب الجيل لقانوني للحصول على الهوية بعد".





واضاف البيان :" للحصول على الهوية عن طريق المدرسة أهمية بالغة للطلاب حيث يشعرون بان لديهم القدرة على التأثير والقدرة على التطور والاعتماد على الذات, أضف الى ذلك أن هذه الخدمة من المدرسة تأتي بالإضافة لشهادات التخصص والبجروت المصادق عليها من وزارات الدولة التي تؤمن للطلاب شهادة مهنية يستطيع من خلالها الطالب احتراف ومزاولة المهنة التي حصل بها على شهادة في مجال تخصصه.الطلاب المبتهجون شكروا مدير المدرسة الاستاذ سعد عسلي والطاقم وأعربوا عن شعورهم بالفرحة الكبيرة وإحساسهم بالعصامية، كما انهم ذكروا أن مجرد حصولهم على الهوية من المدرسة يعزز لديهم حس المسؤولية، الاستقلالية والشعور بالثقة في النفس ".