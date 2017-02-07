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أخبار شريط الاخبار عباس: القانون الإسرائيلي عدوان سنواجهه بالمحاكم

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عباس: القانون الإسرائيلي عدوان سنواجهه بالمحاكم

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-07 21:53:59 A A
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي - قانون التسوية- هو عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحاكم الدولية. وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي في باريس أن ما تقوم به إسرائيل هو بناء دولة واحدة بنظام فصل عنصري ابرتهايد، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس ينسف عملية السلام.وأكد عباس أنه "نقف مع فرنسا في خندق واحد في الحرب على الإرهاب مهما كان مصدره".
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