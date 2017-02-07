عباس: القانون الإسرائيلي عدوان سنواجهه بالمحاكم

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي - قانون التسوية- هو عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحاكم الدولية. وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي في باريس أن ما تقوم به إسرائيل هو بناء دولة واحدة بنظام فصل عنصري ابرتهايد، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس ينسف عملية السلام.وأكد عباس أنه "نقف مع فرنسا في خندق واحد في الحرب على الإرهاب مهما كان مصدره".