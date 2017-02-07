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أخبار محليات أم الفحم: جماهير غفيرة تشيّع جثمان ضحية جريمة القتل محمود جبارين

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وادي عارة أم الفحم: جماهير غفيرة تشيّع جثمان محمود جبارين
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أم الفحم: جماهير غفيرة تشيّع جثمان ضحية جريمة القتل محمود جبارين

تسود حالة من الحزن والاسى في مدينة أم الفحم إثر وفاة الشاب محمود نادر جبارين الذي عرف بأخلاقه الحميدة ومحبته للجميع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 21:52:13 A A

شيّعت جماهير غفيرة، مساء الثلاثاء، جثمان الشاب المرحوم محمود نادر جبارين (19 عامًا) الى مثواه الاخير، بعد ان لقي مصرعه امس الاثنين، إثر تعرّضه للطعن في منطقة المحاميد في مدينة أم الفحم.


صور خلال تشييع جثمان الشاب محمود جبارين

إنطلقت جنازة الشاب المرحوم من مسجد المحاميد في مدينة أم الفحم الى مثواه الاخير في مقبرة المحاجنة والمحاميد. هذا وتسود حالة من الحزن والاسى في مدينة أم الفحم إثر وفاة الشاب محمود نادر جبارين الذي عرف بأخلاقه الحميدة ومحبته للجميع. 

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