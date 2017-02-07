اصابة ثلاثة اشخاص بعد اصطدام سيارة بحانوت في تل ابيب

جاء من كايد ظاهر ، المتحدث والمركز للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ :" تم مساء الثلاثاء ، تخليص ، ثلاثة مصابين اثر حادث طرق في شارع ابن غفيرول بمدينة تل ابيب.طواقم الاطفاء والانقاذ قامت بتخليص الثلاثة بعد ان فقد سائق الجيب السيطرة واصطدم بحاجز وحانوت وسيارة كانت بالمكان مما ادى الى اصابة السيدة الحامل داخل السياره واثنين داخل الجيب.وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج ".