أحلام أول خليجية على مسرح دار الأوبرا في دبي

أحلام بكت مرّتين مرّتين خلال وصلتها الغنائية على المسرح، تأثرا باجتماع المحبّين والمعجبين

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام ، خلال حفلها على مسرح دار الأوبرا في دبي علما أنها الفنانة الخليجية الأولى التي تقف على هذا المسرح، وقدمت مجموعة من أعمالها الفنية الحديثة والقديمة على حد سواء. ووصفت أحلام الحفل بأنه "كان ناجحا بكل المقاييس"، وقالت: "حضّرنا وجنينا هذا التعب نجاحا في تلك الليلة، حيث قدّمت مجموعة كبيرة من أغنياتي على خشبة المسرح، وكانت فعلاً محطة لا تُنسى وستظلّ محفورة في ذاكرتي، ووهج الحفل والإقبال الجماهيري الذي شهده الحفل كانت لحظات لا تُنسى". ويشار إلى أن أحلام بكت مرّتين مرّتين خلال وصلتها الغنائية على المسرح، تأثرا باجتماع المحبّين والمعجبين في مكانٍ واحد لسماع صوتها وأغنياتها.