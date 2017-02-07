اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي أحلام أول خليجية على مسرح دار الأوبرا في دبي

فنانين

أحلام أول خليجية على مسرح دار الأوبرا في دبي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أحلام أول خليجية على مسرح دار الأوبرا في دبي

أحلام بكت مرّتين مرّتين خلال وصلتها الغنائية على المسرح، تأثرا باجتماع المحبّين والمعجبين

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-07 21:52:13 A A

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام ، خلال حفلها على مسرح دار الأوبرا في دبي علما أنها الفنانة الخليجية الأولى التي تقف على هذا المسرح، وقدمت مجموعة من أعمالها الفنية الحديثة والقديمة على حد سواء. ووصفت أحلام الحفل بأنه "كان ناجحا بكل المقاييس"، وقالت: "حضّرنا وجنينا هذا التعب نجاحا في تلك الليلة، حيث قدّمت مجموعة كبيرة من أغنياتي على خشبة المسرح، وكانت فعلاً محطة لا تُنسى وستظلّ محفورة في ذاكرتي، ووهج الحفل والإقبال الجماهيري الذي شهده الحفل كانت لحظات لا تُنسى". ويشار إلى أن أحلام بكت مرّتين مرّتين خلال وصلتها الغنائية على المسرح، تأثرا باجتماع المحبّين والمعجبين في مكانٍ واحد لسماع صوتها وأغنياتها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بنات الشمس الحلقة 57 مدبلجة وبجودة عالية | [258 قراءة]
2 جت: القاء قنبلة تجاه منزل وحرق سيارتين | [219 قراءة]
3 إيهاب متاني من قلنسوة: اذا أرادوا هدم بيتي فليقتلوني | [210 قراءة]
4 الكنيست يصادق على قانون التسوية | [194 قراءة]
5 الاب الروحي الحلقة 17 السابعة عشرة HD اونلاين | [174 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب