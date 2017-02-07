السيتي يقرر التخلص من أجويرو والتعاقد مع أوباميانج

سيخوض مانشستر سيتي معركة صعبة أمام باريس سان جيرمان وبرشلونة وتشلسي وإنتر ميلان للحصول على أوباميانج

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مانشستر سيتي الإنجليزي قرر التعاقد مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانج في الصيف المقبل والتخلص من اللاعب سيرجيو أجويرو.

بيير إيمريك أوباميانج

وقالت صحيفة “الصن” أن مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا حدد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بمثابة الهدف رقم واحد في حال رحيل أجويرو بعد عدة أشهر.وعلى الرغم من التقارير التي نشرت أمس الاثنين بخصوص رغبة بيب جوارديولا في الإبقاء على أجويرو ، إلا أن النادي الإنجليزي لديه خطة إن قرر الأرجنتيني مغادرة ملعب الاتحاد.

وسيخوض مانشستر سيتي معركة صعبة أمام باريس سان جيرمان وبرشلونة وتشلسي وإنتر ميلان للحصول على أوباميانج ، والذي لم يعد مطلوباً في الوقت الحالي في ريال مدريد .وسجل اللاعب الدولي الجابوني البالغ من العمر 27 عاماً، واحد وعشرين هدفاً في 24 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم ، ليصبح المجموع 101 هدفاً في 167 للنادي الألماني.