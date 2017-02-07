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جامعات / مدارس اخبار المدارس الناصرة: ارتفاع نسبة الحاصلين على بجروت في الجليل التجريبية

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء الناصرة: زيادة الحاصلين على بجروت في الجليل
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الناصرة: ارتفاع نسبة الحاصلين على بجروت في الجليل التجريبية

مدرسة الجليل التجريبية الثانوية البلدية في الناصرة:

نتائج البجروت في المدرسة خلال السنوات الاخيرة تشير الى تصاعد مستمر في عدد ونسبة الناجحين

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-07 17:55:35 A A

عممت مدرسة الجليل التجريبية الثانوية البلدية في الناصرة، بيانا ورد فيه: "بعد تدقيق ومراجعة نتائج البجروت الرسمية من قبل وزارة المعارف، تم تعديل النتائج وتسجيل ارتفاع في عدد ونسبة النجاح في امتحانات البجروت عام 2015 وحصل اكثر من مئتي وعشرة طلاب من مدرسة الجليل التجريبية الثانوية البلدية الناصرة على شهادة بجروت وهذا ما يقارب نسبة سبعين بالمائة من طلاب عام 2015".

وتابع البيان: "هذا العدد الكبير من الناجحين هو ثمرة متابعة حثيثة ومشتركة من قبل جميع اعضاء الهيئة التدريسية وخاصة أن المدرسة تعتبر شعبية وغير انتقائية، ويجب الاشارة إلى أنّ التميز الاساسي هو في النجاح الكامل لطلاب صف "مبار" "מב"ר " أي نجاح 100% وكذلك تجاوز صف "اتجار" "אתגר" نسبة الثمانين بالمائة بالنجاح في امتحانات البجروت. إن نتائج البجروت في المدرسة خلال السنوات الاخيرة تشير الى تصاعد مستمر في عدد ونسبة الناجحين، وبهذا تتقدم المدرسة بالتهنئة لهذا الانجاز التحصيلي الجيد الى جميع الطلاب والمعلمين" إلى هنا نص البيان.

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