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رياضة وشباب

صديق كريستيانو رونالدو المغربي يدخل السجن
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صديق كريستيانو رونالدو المغربي يدخل السجن

من المعروف أن الملاكم المغربي بدر هاري صاحب الـ32 صديق مقرب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 21:52:13 A A

قررت المحكمة العليا في مدينة لاهاي، مساء الثلاثاء، إعتقال المصارع المغربي بدر هاري، لمدة سنتين، بسبب أعمال العنف التي قام بها في العاصمة الهولندية أمستردام.


المغربي بدر هاري والنجم كريستيانو رونالدو

ومن المعروف أن الملاكم المغربي بدر هاري صاحب الـ32 صديق مقرب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، وتجمعه به علاقة قوية.

وأدانت المحكمة الهولندية الملاكم المغربي بتهمة "الاعتداء الجسيم" على رجل الأعمال كوين إيفرينك، خلال حفلة ليلية بمدينة أمستردام عام 2012، وحادثة أخرى وقعت في نادي جيمي وو، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ الحكم هناك في هولندا. وهذه لن تكن الحادثة الأولى التي يتهم فيها بدر هاري بأعمال العنف، حيث أتهم من قبل عام 2015 بنفس الشيء، وتم حبسه لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

وقال بنديكت محامي المتهم بدر هاري، أن أدلة المحكمة غير مفهومة، وغير كافية، وأكد أن المصارع في المغرب حالياً, وسيبقى هناك لفترة.

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