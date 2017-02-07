حزب الله: المقاومة هي الطريق الوحيد لكسر إرادة الصهاينة والقضاء على حلمهم الإستيطاني

حزب الله:



استمرار العدو في وضع يده على أراضي المواطنين الفلسطينيين هو وصمة عار في جبين كل القوى التي تدّعي سعيها للسلام في المنطقة



كل الاستيطان والاغتصاب لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على استرجاع حقوقه وأراضيه وكرامته التي يغتصبها الاحتلال المجرم

أصدر قسم العلاقات الاعلامية في حزب الله اللبناني، بيانا نشر على موقع قناة المنار، التابعة للحزب، يستنكر من خلاله قانون التسوية، وأسماه بقانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة. وورد في البيان: "إقرار هذا القانون هو خطوة اخرى في مسيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال واستكمالاً لعملية تغيير هوية الأرض والشعب في فلسطين. استمرار العدو في وضع يده على أراضي المواطنين الفلسطينيين هو وصمة عار في جبين كل القوى التي تدّعي سعيها للسلام في المنطقة".





وورد على لسان حزب الله: "ما يحصل هو دليل عجز وتواطؤ المجتمع الدولي الذي لا يقوم بأي إجراءات عملية لمعاقبة العدو ومنعه من الاستمرار في انتهاك القوانين الدولية والحقوق الإنسانية. كل الاستيطان والاغتصاب لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على استرجاع حقوقه وأراضيه وكرامته التي يغتصبها الاحتلال المجرم".



وشدّد البيان على أنّ "المقاومة التي يتخذها الشعب الفلسطيني خيارًا في مواجهة المحتلين هي الطريق الوحيد والناجع لكسر إرادة الصهاينة والقضاء على حلمهم التوسعي ومنعهم من تغيير الهوية الحقيقية للأرض العربية على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر" وفقا للبيان.