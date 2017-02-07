باقة: شطب ديون لضريبة الدخل بمبلغ 2.3 مليون ش

بلدية باقة:



بهذا تكون بلدية باقة قد أغلقت هذا الملف نهائيًّا

عممت بلدية باقة بيانا ورد فيه: "بعد جهود حثيثة بذلتها بلدية باقة الغربية، مؤخرًا، بهدف شطب ديون قديمة لبلدية باقة الغربية، من الأعوام 2004-2006، لصالح ضريبة الدخل (מס הכנסה)، والتي بلغت 12.3 مليون شيقل من مستحقات الضريبة، بالإضافة لغرامة باهظة في أعقاب عدم دفع المستحقات في حينه".



وتابع البيان: "قامت بلدية باقة الغربية، وضمن خطّة مدروسة، بتقسيط مبلغ الدّين وإتمام دفع الدّيون لصالح ضريبة الدخل. وفي أعقاب ذلك توجّهت البلدية لضريبة الدخل بطلب شطب مبلغ الغرامة، والذي وصل لمبلغ 2.3 مليون شيقل جديد. وقبل 3 أيام وصلت البشرى بمصادقة ضريبة الدخل على شطب الغرامة بشكل كامل، وبهذا تكون بلدية باقة قد أغلقت هذا الملف نهائيًّا " وفقا للبيان.