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أخبار محاكم وجنائيات النيابة العامة تستأنف على قرار إطلاق سراح رئيس مجلس جولس المتهم بالقتل

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كفرياسيف والقضاء النيابة العامة تستأنف على قرار إطلاق سراح سلمان عامر
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النيابة العامة تستأنف على قرار إطلاق سراح رئيس مجلس جولس المتهم بالقتل

النيابة تستأنف على قرار تحويل سلمان عامر الى الحبس المنزلي

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 17:23:07 A A

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان النيابة العامة في لواء الشمال قدمت عصر اليوم استئنافًا على قرار المحكمة المركزية في مدينة حيفا الذي يقضي بإطلاق سراح رئيس مجلس جولس المحلي سلمان عامر، الذي اتهم بقتل المرحوم منير نبواني رميًا بالرصاص، وتحويله للحبس المنزلي. هذا وقد قدمت النيابة العامة استئنافها للمحكمة العليا، حيث ستعقد جلسة عاجلة من اجل البت بذلك يوم غدٍ الأربعاء.


سلمان عامر 

يشار الى ان عائلة الضحية منير نبواني قد ذكرت يوم امس:" لا نقبل بأن يتم اطلاق سراح المجرم عامر، فمن المفروض ان يبقى داخل السجن ووراء القضبان سنوات طويلة، فهو قتل انسانًا بدم بارد".

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