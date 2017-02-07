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أخبار عربية وعالمية عباس ردًا على قانون تسوية المستوطنات: اسرائيل تتحول الى دولة ابرتهايد

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عباس: القانون الإسرائيلي عدوان سنواجهه بالمحاكم
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عباس ردًا على قانون تسوية المستوطنات: اسرائيل تتحول الى دولة ابرتهايد

صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 60 صوتاً، على مشروع قانون لترخيص تجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-07 21:52:12 A A

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي - قانون التسوية- هو عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحاكم الدولية. وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي في باريس أن ما تقوم به إسرائيل هو بناء دولة واحدة بنظام فصل عنصري ابرتهايد، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس ينسف عملية السلام.وأكد عباس أنه "نقف مع فرنسا في خندق واحد في الحرب على الإرهاب مهما كان مصدره".


من اليسار: الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ونظيره الفرنسي خلال لقائهما اليوم

وصوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 60 صوتاً، على مشروع قانون لترخيص تجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

والتقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزية بعد ظهر الثلاثاء الرئيس الفلسطيني، كما التقى صباحاً وزير الخارجية جان مارك إيرولت، وبعدها سيلقي كلمة أمام لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات صحفية إن الرئيسين عباس وهولاند سيبحثان نتائج مؤتمر باريس وكيفية تطبيقها على الأرض، إضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، خاصة في سوريا.

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