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أخبار محليات والد المغدور محمود جبارين من أم الفحم: تبرعنا بأعضائه لكي نهب الحياة للآخرين

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وادي عارة والد المغدور محمود جبارين من أم الفحم يتبرع بأعضائه
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والد المغدور محمود جبارين من أم الفحم: تبرعنا بأعضائه لكي نهب الحياة للآخرين

نادر جبارين:

رغم قسوة ما نمر به ولكن اتخذت هذا القرار لانقاذ حياة اشخاص آخرين لأرى ابني محمود فيهم ومن خلالهم

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-07 17:00:28 A A

قام نادر جبارين والد الشاب المرحوم محمود نادر جبارين (19 عاما)، من أم الفحم ، والذي لقي مصرعه أمس الاثنين، طعنًا في حي المحاميد في المدينة، بالتبرع باعضاء نجله لانقاذ حياة أشخاص آخرين. وفي حديث لمراسلنا مع الوالد الثاكل الذي كان متاثرًا بوفاة نجله قال: أردت أن أشعر بأن ابني محمود ما زال حيًّا ويعيش بيننا. رغم قسوة ما نمر به ولكن اتخذت هذا القرار لانقاذ حياة اشخاص آخرين لأرى ابني محمود فيهم ومن خلالهم".


المرحوم محمود نادر جبارين

وأضاف: "ولدي محمود كان محبوبا من الجميع وكان يقدم المساعدة للجميع واريد أن يقدم المساعدة بعد موته أيضا". وتابع: "من المحتمل أن يتأخر تشييع جثمان ابني محمود حتى يتم اجراء كافة الأمور اللازمة. وفي النهاية أتمنى من الله عز وجل أن يدخله فسيح جنانه ونحن راضون بقضاء الله".
 

صورة من مكان الحدث 
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