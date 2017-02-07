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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم الانترنت الآمن في إعدادية الاندلس- باقة

جامعات / مدارس

المثلث الجنوبي يوم الانترنت الآمن في إعدادية الاندلس- باقة
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يوم الانترنت الآمن في إعدادية الاندلس- باقة

مديرة المدرسة سامية عراقي:


المحاضرة تهدف لزيادة الوعي التوعوي لطلابنا حول مخاطر الاستعمال السيء للشبكة العنكبوتية

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-07 16:49:37 A A

عمّمت مدرسة الاندلس الاعدادية في باقة الغربية، بيانا ورد فيه: "استضافت مدرسة الاندلس الاعدادية في باقة الغربية ضمن يوم الانترنت الآمن، محاضرين من مركز لهافا حيث قاموا بتمرير محاضرات نوعية وهامة لطلاب المدرسة وقام قسم الشرطة بتمرير محاضرات لطلاب المدرسة حول الانترنت الآمن واخطار الابحار عبر هذه الشبكة".



وتابع البيان: "وشارك في هذا اليوم المحامي عبد رسمي مصاروة في محاضرة قانونية هامة بين من خلالها القانون الجنائي والمدني وعواقب الاستعمال السيئ للانترنت من اساءات وقذف وتشهير وغيرها. اما الاعلامية سميرة حاج يحيى فتطرقت في شرحها الممتع حول مشاهد حية من الصحافة المقرؤة والمسموعة حول شواهد حية وحقيقية".

وشدد البيان: "واعربت مديرة المدرسة سامية عراقي عن تقديرها العميق لهذه الكوكبة من المحاضرين وذلك من اجل زيادة الوعي التوعوي لطلابنا حول مخاطر الاستعمال السيء للشبكة العنكبوتية. آملة أن يستفيدوا من هذة الفعاليات المميزة" إلى هنا نص البيان.

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