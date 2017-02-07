اصابة 3 اشخاص من الطيرة بجراح خطيرة في حادث طرق مروع قرب الخليل

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء لخيش تلقى بلاغا قرابة الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء حول اصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة، إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 35 باتجاه مفرق كفار زوهاريم، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المكان كما تم استدعاء مروحية تابعة للاسعاف لنقل المصابين للمستشفيات". وأفاد الإسعاف أن "الحادث وقع بين سيارة خصوصية وسيارة نقل عمال وسيارتين إضافيتين، علما أن مجمل عدد الاصابات بلغ 18 مصابا بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة نقوا بمروحيات الى المستشفى وهم سيدة (50 عاما) نقلت الى سوروكا، ورجلان في الأربعينات نقلا الى هداسا عين كارم و6 أصيبوا بجروح متوسطة و9 طفيفة".

من مكان الحدث- تصوير: תיעוד מבצעי מד"א

وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان السرطة أن "حادث وقع على شارع رقم 35 تخلله اصطدام سيارة خصوصية ومركبة سفريات مسفرا عن اصابة 3 أِخاص بجروح بالغة و15 طفيفا، جميعهم وعلى ما يبدو فلسطينيين، تمت احالتهم للعلاج بالمستشفى وسط مواصلة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" وفقا للبيان.

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" لاحقا تبين ان 3 المصابين مستقلي المركبة الخصوصية الضالعة بالحادث هم افراد اسرة واحدة من الطيرة بالمثلث الجنوبي وبما شمل مواطن (53 عاما) الذي توصف اصابته وعلى ما يبدو بالبالغة وزوجته (48 عاما) ما بين بالغة وحرجة ونجلهما الشاب (28 عاما) والذي توصف اصابته وعلى ما يبدو ما بين متوسطة وطفيفة وحيث ما زالوا يخضعون للعلاج بمستشفى سوروكا في بئر السبع والتحقيقات مع اعمال التشخيصات جارية".









تصوير الشرطة



