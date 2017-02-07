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فنانين فن عربي فيفي عبده تنجو من الموت: كتب لي عمر جديد

فنانين

فيفي عبده تنجو من الموت: كتب لي عمر جديد
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فيفي عبده تنجو من الموت: كتب لي عمر جديد

فيفي عبده لا تزال في حالة حداد على وفاة نسيبها (زوج ابنتها)

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-07 18:55:20 A A

أكدت الفنانة المصرية الشهيرة فيفي عبده أنها "نجت من الموت المحتم هي وابنتها بعد تعرضهما لحادث طرق وجها لوجه مع سيارة أخرى، وذلك على الطريق الصحراوي للقاهرة- الإسكندرية. ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو قصير وهي تضع نظارات باللون الأسود وارتدت الأسود أيضا وبدت في غاية الحزن خصوصا وانها لا تزال في حالة حداد على وفاة نسيبها (زوج ابنتها)، أكدت خلاله أنها وإبنتها لم تصابا بأي أذى، فيما ألحق الحادث أضرارا جسيمة للسيارة. وقالت عبده إنه "كتب لها عمر جديد، بعد نجاتها من هذا الحادث الفظيع، حيث رأت الموت بعينيها". 

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