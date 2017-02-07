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أخبار شريط الاخبار إنريكي قبل لقاء اتليتيكو: برشلونة يحتاج لدعم جماهيري

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إنريكي قبل لقاء اتليتيكو: برشلونة يحتاج لدعم جماهيري

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-07 16:06:33 A A
أكّد مدرب نادي برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، أنّ "الدعم الجماهيري للبارسا أمام اللقاء المرتقب هذا المساء ضد اتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا لا غنى عنه، خصوصا وأن الفريق يحتاج الى مساندة جماهيرية". وقال إنريكي: "نأمل في أن يكون يوما خاصا بالنسبة لنا وهدفنا الأول هو التقدم والفوز في المباراة".
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