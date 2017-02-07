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فنانين فن عربي إحتراق موقع تصوير برنامج غادة عادل في القاهرة

فنانين

إحتراق موقع تصوير برنامج غادة عادل في القاهرة
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إحتراق موقع تصوير برنامج غادة عادل في القاهرة

المسرح كان مغلقا منذ 10 سنوات، وأعيد افتتاحه لتصوير برنامج الفنانة غادة عادل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-07 16:06:13 A A

إحترق مسرح ليسيه الحرية وسط العاصمة المصرية القاهرة ، الليلة الماضية، ما ألحق به أضرارا جسيمة وأدى الى تدميره بالكامل، علمًا أن المسرح كان مغلقا منذ 10 سنوات، وأعيد افتتاحه لتصوير برنامج الفنانة غادة عادل . وقامت قوات كبيرة من سلطة الاطفاء بالعمل لساعات على إخماد النيران المشتعلة دون وقوع إصابات، لعدم وجود الطاقم في موقع التصوير لحظة اشتعال النيران.



ولفتت مصادر مصرية إلى أنّ وجود الكراسي الخشبية الخاصة ببرنامج تع اشرب شاي، لغادة عادل، ساهم في سرعة انتشار النيران الذي عملت 22 سيارة اطفاء على اخمادها.

يُذكر أنّ حلقات البرنامج تُصوّر بشكل أسبوعي، قبل العرض مباشرة ليواكب الأحداث الجارية، كما تتنوع الفقرات بين الأطفال الموهوبين، والشخصيات الدرامية التي تقدمها غادة عادل.

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