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رياضة وشباب رياضة محلية غرانت بعد استقالته من تدريب غانا: أبحث عن مغامرة جديدة

رياضة وشباب

الإسرائيلي أبراهام غرانت يستقيل من تدريب منتخب غانا
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غرانت بعد استقالته من تدريب غانا: أبحث عن مغامرة جديدة

غرانت:

استمتعت خلال الفترة التي قضيتها في غانا. أنا فخور بما حققناه

أترك طاقما ناجحا ومهنيا وقويا ولا شك لدي أنه سيستمر بالنجاحات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-07 16:07:01 A A

أعلن المدرب الإسرائيلي، أبراهام غرانت (62 عاما) عن استقالته من مهمة تدريب منتخب غانا لكرة القدم، بعد عامين وثلاثة شهور من توليه هذه المهمة، وذلك بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ودي مع رئيس الاتحاد الغاني، علما أنه قاد غانا الى نصف نهائي بطولة أفريقيا 2017 ونجح بإيصال المنتخب في البطولة السابقة الى النهائي، ولكن الفريق خسر في الركلات الترجيحية أمام الكاميرون الذي فاز باللقب في النهائي على حساب مصر.


الإسرائيلي أبراهام غرانت خلال مباراة غانا والكاميرون
وقال غرانت إنه "حان وقت الإنفصال والبحث عن تحدٍ جديد"، وتابع: "استمتعت خلال الفترة التي قضيتها في غانا. أنا فخور بما حققناه من انجازات. أترك طاقما ناجحا ومهنيا وقويا ولا شك لدي أنه سيستمر بالنجاحات. ولن أنسى الشوق والإخلاص الذي يكنه لنا الجمهور".

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