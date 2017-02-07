نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين سيتحقق عندما يعلنون اعترافهم بيهودية اسرائيل

نتنياهو:

اسرائيل تمنع معاناة الملايين ولولها لكان المد الاسلامي المتطرف قد وصل الى اوروبا

اسرائيل موجودة في مقدمة الدول التي تحارب الاسلام المتطرف

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "السبب البسيط من عدم تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين يكمن برفضهم الاعتراف منذ 70 عاما بدولة اسرائيل اليهودية على حدودهم". وقال نتنياهو خلال جلسة له مع شارل ميشل رئيس وزراء بلجيكا في القدس أنه "يتوقع يوما ما أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة، وهذا الاعتراف سيكون بداية طريق السلام وخطوة كبيرة لتحقيقه".



نتنياهو

وقال نتنياهو: "اسرائيل موجودة في مقدمة الدول التي تحارب الاسلام المتطرف وهي تتعاون مع كل الدول على مستوى المعلومات الاستخباراتية حول الارهاب". وأضاف: "يجب الاعتراف بأن اسرائيل هي الاقوى في الشرق الاوسط وهي التي تمنع انهيار الشرق الاوسط الغربي". وتابع نتنياهو: "اسرائيل تمنع معاناة الملايين ولولاها لكان المد الاسلامي المتطرف قد وصل الى اوروبا، اسرائيل تقدم خدمة لمواطني اوروبا ومن بينهم بلجيكا".