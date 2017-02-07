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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم الّلغة العبريّة للمرحلتين الإبتدائيّة والإعداديّة في مدرسة البشائر سخنين

جامعات / مدارس

سخنين والمنطقة يوم الّلغة العبريّة في البشائر الاهلية سخنين
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يوم الّلغة العبريّة للمرحلتين الإبتدائيّة والإعداديّة في مدرسة البشائر سخنين

قدّم الطلاب فعاليات متنوّعة ومتعددة على مستوى عال، الامر الّذي يدلّ على قدرات الطلاب المميزة والفائقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 14:08:00 A A

وصل الى موقع العرب بيان من  مدرسة البشائر الاهلية للعلوم في سخنين ، جاء فيه: "نظمت مدرسة البشائر الاهلية للعلوم في سخنين يوم اللغة العبرية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وذلك يوم الاربعاء الموافق 1.2.17 ، ضمن البرامج التعليمية الّتي تنفّذها المدرسة والّتي تهدف الى تطوير قدرات الطلاب في المدرسة ودعمهم في المجالات التّربويّة والتعليمية، وخاصة في موضوع اللغة العبرية، الّلغة الرّسميّة في البلاد. وقد قدّم الطلاب فعاليات متنوّعة ومتعددة على مستوى عال، الامر الّذي يدلّ على قدرات الطلاب المميزة والفائقة وعلى مهارة عمل الطاقم التّعليمي والتّربوي في دعم الطلاب وتطوير قدراتهم".


وأضاف البيان: "وشملت الفعاليات، فعاليات محوسبة، أفلام باللغة العبرية، حوارات، ألعاب، أوراق عمل متنوعة وغيرها.
كما استضافت المدرسة "مسرح الحلم" الّذي عرض مسرحية: السّلال والحقائب الأمر الّذي أثار إعجاب الطلّاب، حيث تفاعلوا معه بشكل حماسي ورائع. كما تبرّع الطلاب لمكتبة المدرسة كتبا في اللغة العبرية.
هذا وقد أثنى مدير عام المدرسة الاستاذ أمير الحاج على أداء طلّاب مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في هذا اليوم وأشاد بالدّور الهامّ والمميّز الّذي يقوم به طاقم الّلغة العبريّة في المدرسة ، وأبدى فخره واعتزازه بالطّلاب وبالمعلّمين على حدّ سواء، وتمنّى لهم دوام التّقدّم والتّألّق والنّجاح".

 

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