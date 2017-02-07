رقم قياسي للحارس المصري رغم الخسارة أمام الكاميرون

حارس عرين المرمى المصري، عصام الحضري حقق رقما قياسيا وتاريخيا جديدا

رغم خسارة المنتخب ال مصر ي لكرة القدم، نهائي كأس إفريقيا، امام الكاميرون ، إلا أن حارس عرين المرمى المصري، عصام الحضري حقق رقما قياسيا وتاريخيا جديدا كأكبر اللاعبين سنًا ممن يخوضون نهائي المسابقة.



الحارس عصام الحضري خلال المباراة



وقاد الحضري منتخب بلاده في المباراة النهائية للمسابقة القارية، وهو في عمر 44 عامًا و21 يومًا، والتي اختتمت مساء الأحد بالغابون، أمام المنتخب الكاميروني، على الرغم من أن فرحة الحضري لم تكتمل بعد أن فشل رفاقه بالتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، مكتفيا بمركز الوصافة بعد خسارته بهدفين لهدف.