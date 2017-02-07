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مطبخ

أجنحة الدجاج المشوية بالعسل و الباربيكيو
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أجنحة الدجاج المشوية بالعسل و الباربيكيو

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-09 08:10:56 A A

المقادير
جوانح الدجاج: 500 غراماً
الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان
ملح: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
باربكيو صوص: كوب وربع
العسل: نصف كوب
الشطة: ملعقة صغيرة (مطحونة)
البصل الأخضر: عود (للتزيين)



طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 400 وجهزي صينية وبطنيها بورق القصدير وادهني القليل من الزيت و اتركيها جانباً.

2. ضعي أجنحة الدجاج في وعاء وضعي فوقهم الزيت النباتي والملح والفلفل حتى يتوزع على الأجنحة.

3. اسكبي الأجنحة المتبلة بالزيت والملح والفلفل في الصينية المجهزة وادخليها الفرن لمدة 40-50 دقيقة حتى يتحمر وينضج.

4. اخلطي في قدر الباربيكيو صوص والعسل و الشطة ثم ضعيهم على النار لمدة 15 دقيقة مع التحريك حتى يتكاتف الصوص.

5. ضعي نصف كوب من الصوص جانباً.

6. ضعي أجنحة الدجاج المشوية في الصوص المحضر ثم امزجي حتى تتغطى ثم أعيدي الأجنحة مع الصوص في الصينية وأدخليها الشواية لمدة 10 دقائق.

7. ضعي الأجنحة المتبلة والمشوية في طبق التقديم وصبي فوقها نصف كوب الصوص ورشة من البصل الأخضر وقدميها ساخنة.

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