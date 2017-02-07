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أخبار محليات بالصّور: نتنياهو لم يجد من يفتح له باب مقر الرئاسة البريطانية

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نتنياهو لم يجد من يفتح له باب مقر الرئاسة البريطانية
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بالصّور: نتنياهو لم يجد من يفتح له باب مقر الرئاسة البريطانية

نتنياهو لم يجد من يستقبله لدى وصوله الى بوابة مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-07 14:15:45 A A

لم يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من يستقبله، لدى وصوله الى بوابة مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن ، حيث وقف خارجا بعد أن لم يجد من يفتح له الباب. ووقف نتنياهو خارجا وابتسم ابتسامة مصطنعة امام الصحفيين، فيما لم يتمكن من اخفاء امتعاضه. ثمّ قرر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.


نتنياهو منتظرا

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