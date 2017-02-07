قام الطلاب بفحص الصخور وانواعها بحسب اختبارات معينة، تعرفوا على تاريخ وجغرافية المكان

عممت مدرسة الرازي- الناصرة بيانا ورد فيه: "انطلق المشروع البيئي في مدرسة الرازي –الناصرة بالتعاون مع سلطة حماية الطبيعة وبدعم من ادارة المدرسة ولجنة اولياء الامور في المدرسة أمس الاثنين. وقام طلاب الصف السادس "ب" بجولة اولى الى محمية كردانة ضمن مشروع البيئة المكون من عدة جولات في الجليل الغربي، السهل الساحلي الشمالي والأوسط خلال الفصل الثاني والثالث الدراسي للسنة الحالية. وسيقوم الطالب بالجولات المتنوعة بالتعرف على التضاريس، انواع الصخور والتربة، المياه تلويثها وجودتها، انواع الكائنات الحية مثل النباتات، الحيوانات، الكائنات البحرية والطيور وكذلك الانسان وتأثيره على البيئة وتاريخ المناطق بمرافقة المرشد هاني شناوي من سلطة حماية الطبيعة، مركزة المشروع لنا شقحة نصير، والمربية تهاني زعبي واولياء امور الطلاب".



خلال الفعالية



وتابع البيان: "تم تقسيم الطلاب الى مجموعات بحسب المواضيع التي ذكرت اعلاه وقاموا بفحص امور عديدة بواسطة معدات واليات لفحص عدة مواضيع تخص موضوعهم بالمحمية. قام الطلاب بفحص الصخور وانواعها بحسب اختبارات معينة، تعرفوا على تاريخ وجغرافية المكان، تعرفوا على انواع النباتات الموجودة في المحمية، على انواع الكائنات الحية ايضا وجودة المياه".



ولفت البيان: "ويهدف المشروع للأهمية الكبرى للتعلم بالاكتشاف، البحث بمجموعات صغيرة – التعلم بالاكتشاف وعملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم معلوماته وتكييفها بشكل يمكنه من رؤية علاقات جديدة لم تكن معروفة لديه من قبلو التي تساعد الطلبة على اكتشاف الأفكار والحلول بأنفسهم مما يولد عندهم شعورا بالرضى والرغبة في مواصلة التعلم ومما يزيد بتعزيز العلاقات بين اعضاء المجموعة ويولد روح التعاون والمشاركة" إلى هنا نص البيان.