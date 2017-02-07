كارول سماحة: أفضّل الاحتشام وجسمي أجمل بعد الإنجاب

كارول سماحة:

في مرحلة ما، تحب المرأة أو الفنانة أن تسمع كلمات إطراء مختلفة

حلت الفنانة كارول سماحة ضيفة على برنامج "منّا وجرّ" للإعلامي بيار ربّاط، في حوار جريء جداً أطلقت خلاله تصريحات مثيرة للجدل.

وتحدثت في بداية الحلقة عن التغريدة التي كتبتها للفنانة ميريام فارس عند وفاة والدها، حيث كتبت كلمة "يركض" بدل كلمة "يرقد" ما أثار جدلاً كبيراً على "تويتر" فعلقت كارول قائلة: "والدي كان أستاذ أدب عربي ولو قرأ الجملة لكان إنتحر"، وأوضحت أنها كتبت الجملة خلال ممارسة الرياضة، والتحضير لإطلالتها في برنامج "رقص النجوم" وانتبهت للغلطة وقامت بتصحيحها بعد 10 دقائق لكنها لم تتّغير، وفي هذه الأثناء كانت التغريدة قد أصبحت متداولة بين الناس.

وقالت كارول إنها بعد الزواج أصبحت أقلّ جرأة في ملابسها، وقالت "في مرحلة ما، تحب المرأة أو الفنانة أن تسمع كلمات إطراء مختلفة كـ"شو معقول شو سكسي". ولكنني اكتشفت أنّ المراة كلما كانت محتشمة أكثر كلما كانت أكثر إغراء، وكلما تعرّت أصبحت كالكتاب المفتوح".