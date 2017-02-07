مدرسة الزرازير الابتدائية في فعاليات فنية مختلفة

عممت مدرسة الزرازير الابتدائية بيانا ورد فيه: "نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية فعاليات فنية موسيقية وتعليمية مميزة أثرت الطلاب بالكثير من المعلومات الموسيقية، وشملت الفعالية ورشات عزف على آلات ايقاعية متنوعة، كان فيها: الطبلة، الدف، الات خشبية، الصاج وغيرها. ذوتت لدى الطلاب القدرة على الاصغاء والتركيز من خلال العرض الذي قدمه استاذ الموسيقى "وديع مخول" وهدف العرض مشاركة جميع طلاب المدرسة وتفعيلهم من خلال استخدام اكثر من آلة موسيقية".