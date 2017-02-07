المغار والقضاء إصابة شاب في اصطدام سيارة بعامود عند مفرق عيلبون
إصابة شاب في اصطدام سيارة بعامود عند مفرق عيلبون
اصابة شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة
بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء يردين تلقى قبل ظهر اليوم الثلاثاء بلاغا حول سيارة اصطدمت بعامود عند شارع رقم 65 قرب مفرق عيلبون باتجاه كدريم، ما أسفر عن اصابة شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة في البطن نقل على اثرها الى مستشفى بورية" وفقا للبيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك