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أخبار محليات إصابة شاب في اصطدام سيارة بعامود عند مفرق عيلبون

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المغار والقضاء إصابة شاب في اصطدام سيارة بعامود عند مفرق عيلبون
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إصابة شاب في اصطدام سيارة بعامود عند مفرق عيلبون

اصابة شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-07 12:37:04 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء يردين تلقى قبل ظهر اليوم الثلاثاء بلاغا حول سيارة اصطدمت بعامود عند شارع رقم 65 قرب مفرق عيلبون باتجاه كدريم، ما أسفر عن اصابة شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة في البطن نقل على اثرها الى مستشفى بورية" وفقا للبيان.

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