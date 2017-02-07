تل ابيب: اعتقال مشتبهين من الطيرة وضبط كوكائين ومسدس

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تمت مداهمة وتفتيش عدة فنادق ونزل هناك تخللها مراجعة سجل ضيوف فندق هناك ومعاينة افراد الشرطة باستئجار شاب قاصر (17 عاما) غرفة

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "مؤخرا وخلال نشاط للشرطة في منطقة يافا تل أبيب حفاظا على السلامة العامة وتركيزا على مكافحة ظاهرة المتواجدين في البلاد بصورة غير شرعية وآفة المخدرات والسلاح غير المشروع، تمت مداهمة وتفتيش عدة فنادق ونزل هناك، تخللها مراجعة سجل ضيوف فندق هناك ومعاينة افراد الشرطة باستئجار شاب قاصر (17 عاما) غرفة ضيافة فارهة مما أثار شبهات وارتياب افراد الشرطة الذين ما لبثوا أن قاموا بمداهمة الغرفة وتفتيشها معاينين في بقايا مادة مخدر الكوكائين داخل منفضة هناك وميزان الكتروني وكمية اخرى من الكوكائين جنبا الى مسدس ملفوف بجورب ومخبأ داخل خزانة الغرفة، مسدس الذي تبين بالفحص اللاحق على انه مسروق من اقتحام شقة مواطن في رحوفوت عام 2012"، وفقا للبيان.



تصوير: الشرطة



وأضافت السمري: "هذا وتم اعتقال المشتبه القاصر (17 عاما) وآخر قاصر الذين تواجدا هناك، وهما من سكان الطيرة حيث تم تحويلهما للتحقيقات الجارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهما نهار اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في تل ابيب وذلك على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.