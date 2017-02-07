اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات تل ابيب: اعتقال مشتبهين من الطيرة وضبط كوكائين ومسدس

أخبار

مدن الساحل تل ابيب: اعتقال مشتبهين (17 عاما) من الطيرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تل ابيب: اعتقال مشتبهين من الطيرة وضبط كوكائين ومسدس

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تمت مداهمة وتفتيش عدة فنادق ونزل هناك تخللها مراجعة سجل ضيوف فندق هناك ومعاينة افراد الشرطة باستئجار شاب قاصر (17 عاما) غرفة

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 12:37:04 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "مؤخرا وخلال نشاط للشرطة في منطقة يافا تل أبيب حفاظا على السلامة العامة وتركيزا على مكافحة ظاهرة المتواجدين في البلاد بصورة غير شرعية وآفة المخدرات والسلاح غير المشروع، تمت مداهمة وتفتيش عدة فنادق ونزل هناك، تخللها مراجعة سجل ضيوف فندق هناك ومعاينة افراد الشرطة باستئجار شاب قاصر (17 عاما) غرفة ضيافة فارهة مما أثار شبهات وارتياب افراد الشرطة الذين ما لبثوا أن قاموا بمداهمة الغرفة وتفتيشها معاينين في بقايا مادة مخدر الكوكائين داخل منفضة هناك وميزان الكتروني وكمية اخرى من الكوكائين جنبا الى مسدس ملفوف بجورب ومخبأ داخل خزانة الغرفة، مسدس الذي تبين بالفحص اللاحق على انه مسروق من اقتحام شقة مواطن في رحوفوت عام 2012"، وفقا للبيان.


تصوير: الشرطة


وأضافت السمري: "هذا وتم اعتقال المشتبه القاصر (17 عاما) وآخر قاصر الذين تواجدا هناك، وهما من سكان الطيرة حيث تم تحويلهما للتحقيقات الجارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهما نهار اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في تل ابيب وذلك على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج | [335 قراءة]
2 مصرع النصراوي يوسف اسبنيولي في حادث عمل | [333 قراءة]
3 مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا | [258 قراءة]
4 كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه | [255 قراءة]
5 تحويل رئيس مجلس جولس للحبس المنزلي | [211 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
5 أشبيلية يوجه صفعة قوية ليوفنتوس بتجديد عقد نزونزي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب