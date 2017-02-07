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أخبار محاكم وجنائيات بالفيديو: طفلة تقود السيارة مع جدها في القدس ورخصة قيادته غير سارية

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القدس والقضاء بالفيديو: طفلة تقود السيارة مع جدها في القدس
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بالفيديو: طفلة تقود السيارة مع جدها في القدس ورخصة قيادته غير سارية

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم التحرز على السيارة لمدة شهر كامل مع تسليم السائق الجد دعوة عاجلة للامتثال امام القضاء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 10:40:16 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "مؤخرا في القدس في احد الاحياء عاين افراد دورية من الشرطة خلال نشاط لهم هناك حفاظا على السلامة العامة بطفلة صغيرة من وراء مقود سيارة عابرة حيث قاموا بتوقيف السيارة التي كان يقودها ايضا رجل (67 عاما) والطفلة (6 اعوام) كانت جالسة على ركبتيه متحكمة واياه بالمقود، هذا وتبين أن السائق هو جد الطفلة وأن رخصة قيادته غير سارية المفعول منذ 3 سنوات هذا وتم التحرز على السيارة لمدة شهر كامل مع تسليم السائق الجد دعوة عاجلة للامتثال امام القضاء"، وفقا للبيان.

فيديو من الشرطة

 

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