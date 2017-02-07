ثانوية الرازي الشاملة اكسال تنظم دورة تعليمية في الاسعافات الاولية

في نهاية الدورة عبر الطلاب عن الفوائد الجمة التي حصلوا عليها من مضامين الدورة وقالوا بأنهم يتمنون بأن تكون هذه المعرفة سلاحا نافعا عند الحاجة اليها

وصل الى موقع العرب بيان من مدرسة الرازي اكسال ، جاء فيه: "نظمت ادارة مدرسة ثانوية الرازي وبالتعاون مع جمعية الالفية دورة تعليمية في مواضيع الاسعافات الاولية لطلاب طبقة العواشر في المدرسة استمرت الدورة لمدة يومين الزم فيها كل طالب بالتعلم لمدة عشر ساعات في هذا المجال".



خلال اليوم



وأضاف البيان: "وقد اعطيت الدورة من قبل خبراء في مجالات تعليم دورات في الاسعافات الاولية وكانت مضامين الدورة هي: التعرف على الامراض المختلفة التي يعاني منها الانسان والتعرف على انواع الادوية وكيفية معالجة الحروق والكسور، كما تعلم الطلاب عن كيفية انعاش الانسان في حالة اصابته بضيق في التنفس أو في حالة التعرض لنوبات قلبية كما درست خلال الدورة مواضيع اخرى في المجالات الطبية المختلفة التى فتحت افاق الطلاب، وبعد يومين من التعلم نفذت من قبل الجمعيه امتحانات في المواد التعليميه النظريه والعمليه والطالب الذي اجتاز الامتحانات حصل على بطاقه تؤهله لتقديم الاسعافات الاولية".



وتابع البيان: "وفي نهاية الدورة عبر الطلاب عن الفوائد الجمة التي حصلوا عليها من مضامين الدورة وقالوا بأنهم يتمنون بأن تكون هذه المعرفة سلاحا نافعا عند الحاجة اليها لا قدر الله. واما المرشدون الذين قاموا بتعليم الدوره فقد عبروا عن سرورهم من المعلومات التي يعرفها الطلاب كما اثنوا على الطلاب بسلوكهم الحسن الذي ساد خلال الدورة، ومن جهتها شكرت ادارة المدرسة المرشدين والتعاون الفعال ما بين المدرسة وجمعية الالفية المختصة بالتوجيه المهني بالمجالات الطبية".



واختتم البيان: "واشرفت على هذه الفعالية مركزة التربية الاجتماعية في القسم الثانوي المعلمة ازدهار حبشي والتي قالت نحن نعي جيدا بانه في مجتمعنا وبيوتنا والمدارس والملاعب نعاني من عدم ادارك في حالة اصابة الانسان بحادثة تستدعي التدخل والاسعاف الاولي ولهذا ارتأينا ان يكون لدى طلابنا الخبرة والتجربة بتقديم الاسعافات الاوليه في وقت الضرورة والحاجة وأملي ان يتمكن الطلاب من استغلال هذه المعلومات واستعمالها على افضل وجه".