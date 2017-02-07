بعد تخطي أزمة براد بيت.. من هو حبيب أنجيلينا الجديد؟!

جاريد ليتو استغل جميع الأوضاع التي مرّ بها جولي وبيت وقدم لها كل ما تحتاجه من دعم ووقف إلى جانبها

بعد الطلاق الذي حصل بين براد بيت وأنجيلينا جولي، يذكر أن الممثل الشهير جاريد ليتو عاد ليدخل إلى حياة النجمة مجددًا، كما وأكدت "Heat Magazine" الأميركيّة، إنّ جاريد ليتو استغل جميع الأوضاع التي مرّ بها جولي وبيت وقدم لها كل ما تحتاجه من دعم ووقف إلى جانبها في ظل ظروفها القاسية حتى تتعلّق به.



أنجلينا جولي

وأضافت أنهما تناولا العشاء سويًا في لوس أنجلوس في ظل أجواء رومنسية مثيرة.

نذكر أن أن اللقاء بين أنجلينا جولي وبراد بيت تم بعدما عملا سويًا في فيلم "Mr & Mrs Smith"، وهي الفترة عينها التي تواجد فيها النجم جاريد ليتو في حياة جولي، لكن في وقتها كان كزميل فقط.