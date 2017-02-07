أنابيلا هلال تنتظر طفلها الرابع.. حقيقة أم شائعة؟

أنابيلا هلال متزوجة من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية نادر صعب ولها ثلاثة ماييفا "7 سنوات"، ونادر جونيور" 6 سنوات" ، وجولا رفقا

بالرغم من شائعات الحمل التي انتشرت على انابيلا هلال في الآونة الاخيرة، الصدمة كانت قوية عندما كشفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أنها حامل حقا في شهرها الخامس . وكشفت أنابيلا في لقاء مع "الإمارات نيوز" أنه لم يتسنى لها معرفة جنس الجنين بسبب وضعيته داخل الرحم. كما يذكر أن أنابيلا هلال متزوجة من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية نادر صعب ولها ثلاثة ماييفا "7 سنوات"، ونادر جونيور" 6 سنوات" ، وجولا رفقا.