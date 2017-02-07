تصرف صادم من إليسا بعد حريق دار الأوبرا الكويتية

ردت النجمة اللبنانية اليسا بضحكة على تغريدة وصلتها على حسابها عبر موقع "تويتر" في أعقاب الحريق الذي شبّ دار الأوبرا الكويتية، حيث كتب في التعليق اليسا أن الحريق اندلع لأنّ اليسا لم تغنّ فيها.

التغريدة التي حاولت الثناء على إليسا كُتب فيها" طبيعي لأنكم ما جيبتوا إليسا تبارك لكم المكان. اليسا وجه الخير والنجاحات تطلع من وراها"، فردّت إليسا على هذه التغريدة "هاها ها شكراً".