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أخبار شريط الاخبار ايهاب متاني من قلنسوة يستلم أمر هدم منزله

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ايهاب متاني من قلنسوة يستلم أمر هدم منزله

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-07 09:21:56 A A
استمرار لمسلسل الهدم في قلنسوة والنقب وغيرها من البلدات العربية من الشمال وحتى الجنوب، استلم مؤخرا المواطن ايهاب متاني من السلطات الاسرائيلية أمر هدم منزله في قلنسوة حيث طالبته المحكمة بالعمل على اخلاء منزله حتى يوم 28.2.17ن فيما ناشدت احزاب وأطر اجتماعية الجماهير العربية بالتحرك للتصدي لشبح الهدم.
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