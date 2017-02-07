اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية بعد التطورات في غزة.. إسرائيل تلوّح بحرب قادمة في الربيع المقبل وحماس تحذر

أخبار

إسرائيل تلوّح بحرب قادمة في الربيع المقبل وحماس تحذر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بعد التطورات في غزة.. إسرائيل تلوّح بحرب قادمة في الربيع المقبل وحماس تحذر

صلاح البردويل:

حماس تنظر الى التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة كعمل استفزازي، واستعراض للقوة، وجس نبض لصبر المقاومة الفلسطينية

غالنت:

يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للمعركة مع حماس في الربيع القادم

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-07 12:37:05 A A

قال القيادي الحمساوي صلاح أن حركته ملتزمة بالوضع الراهن والتهدئة مع اسرائيل، حيث وصف البردويل "التصعيد العسكري الاسرئيلي ضد قطاع غزة بالعمل الاستفزازي، واستعراض للقوة". وأضاف: " حماس تنظر الى التصعيد الإسرائيلي ضد غزة كعمل استفزازي، واستعراض للقوة، وجس نبض لصبر المقاومة الفلسطينية".

وحول العروض الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل أسرى، قال البردويل "لا جديد فيما يتعلق بموضع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، ولا علم لنا بصفقات، لا قديمة ولا جديدة".

الى ذلك، أكد مصدر عسكري اسرائيلي بان "الرد القوي لجيش الاحتلال على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة امس كان رسالة نقلتها اسرائيل الى حركة حماس."

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن المصدر قوله "ان اسرائيل ليست معنية بتصعيد الاوضاع"، زاعما بالقول انه "كان يجب عليها الرد بهذه الطريقة لتوضح انها لن تقبل باي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار حتى وان كانت جهات مارقة قد قامت بهذا الخرق" حسب قوله.

وشنت الطائرات الحربية لاسرائيلية والمدفعة، أمس الاثنين، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضي زراعية، ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، حسب ما ذكر ناطق باسم الجيش الاسرائيلي، وسفرت الغارات عن اصابة ثلاثة فلسطينيين وإلحاق اضرار مادية كبيرة بالمناطقة المستهدفة.

إسرائيل تلوّح بحرب
"يتوجب على الجيش الإسرائيلي الإستعداد لمواجهة حماس خلال الربيع المقبل" هذا ما أكده يؤاف غالنت. وأكد في حديث لإذاعة الجيش بقوله: "يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للمعركة مع حماس في الربيع القادم". وأشار الى أن "حماس معنية بهذه المواجهة وتستمر بحفر الأنفاق وتصنيع السلاح والصواريخ باستمرار لمهاجمة الإسرائيليين".

وشدّد على أنّ "الهجمات العنيفة بغزة أمس كانت ردا على إطلاق الصاروخ من غزة، كما أنّ اسرائيل لن تسمح بالمساس في سيادتنا". ويذكر أن الجيش قصف قطاع غزة مستهدفا إياها على مدار 24 ساعة واستهداف عدد من المواقع التابعة للمقاومة في شمال ووسط قطاع غزة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج | [335 قراءة]
2 مصرع النصراوي يوسف اسبنيولي في حادث عمل | [333 قراءة]
3 مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا | [259 قراءة]
4 كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه | [256 قراءة]
5 تحويل رئيس مجلس جولس للحبس المنزلي | [212 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
5 أشبيلية يوجه صفعة قوية ليوفنتوس بتجديد عقد نزونزي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب