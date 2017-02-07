الليلة: برشلونة يواصل مشواره أمام أتلتيكو بدون نيمار في إياب كأس الملك الاسباني

يدخل برشلونة المسلح بعاملي الأرض والجمهور، ملعب "كامب نو" لمواجهة "الروخي بلانكوس"، بفرص عدة من الفوز مرورا بالتعادل

يحتاج أتلتيكو مدريد، إلى الفوز فقط، وتسجيل أكثر من هدف في شباك الفريق الكاتالوني العملاق، لتعويض هزيمته، والوصول إلى النهائي

الليلة وعند الساعة 22:00 تتجه عشاق الكرة الإسبانية عامة وفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد خاصة صوب ملعب كامب نو، الذي سيكون مسرحا لمواجهة نارية بينهما في إياب مسابقة كأس الملك الاسباني.



سواريز و ميسي

ويدخل برشلونة، المسلح بعاملي الأرض والجمهور، ملعب "كامب نو" لمواجهة "الروخي بلانكوس"، بفرص عدة من الفوز مرورا بالتعادل، وحتى الخسارة، لكي يبلغ نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي.

وكان البرسا قد حقق فوزا ثمينا في لقاء الذهاب، على أتلتيكو مدريد (2-1)، في عقر داره، في ملعب "فيسنتي كالديرون"، في العاصمة مدريد.

ويأمل عشاق البلوغرانا بمواصلة الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق مؤخرا، وقد لا يشكل غياب البرازيلي نيمار عن اللقاء لنيله 3 إنذارات أهمية بالغة، نظرا للبدائل المتاحة أمام المدرب لويس أنريكي في خط الهجوم، ووجود النجمين ليونيل ميسي ولويس سورايز، اللذين سجلا هدفي البرسا في مباراة الذهاب، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، بداعي الإصابة.

أتلتيكو مدريد وحلم العودة أمام برشلونة

في حين يحتاج أتلتيكو مدريد، إلى الفوز فقط، وتسجيل أكثر من هدف في شباك الفريق الكاتالوني العملاق، لتعويض هزيمته، والوصول إلى النهائي.

وسيحاول الفريق المدريدي قلب الطاولة على مضيفه العملاق الكاتالوني، على أرضية ملعب الكامب نو.



جريزمان

ويتوقع أن يبدأ الأرجنتيني دييغو سيموني، مدرب الروحي بلانكوس، اللقاء بخطة هجومية، وتكثيف الضغط على برشلونة، من أجل إحراز هدف مبكر، بالاعتماد على نجمي الهجوم أنطوان غريزمان (صاحب الهدف الوحيد في لقاء الذهاب) وفرناندو توريس، وأغلاق خط الوسط ومنع الإمدادات عن هجوم برشلونة الضارب، كما يأمل سيميوني بإغلاق المنطقة الخلفية، لحرمان برشلونة من التسجيل خصوصا مع عودة المدافع الأورغوياني خوسيه ماريا خمينيز لتدعيم الدفاع.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بعد نتائج متواضعة على صعيد الدوري، رغم الفوز الأخير على ليجانيس، ويحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، فيما يواصل البرسا نتائجه الجيدة، خصوصا بعد الفوز الكبير على أتلتيكو بيلباو بثلاثية نظيفة، واحتلاله المركز الثاني برصيد 45، خلف المتصدر ريال مدريد.