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القاء غرض مشبوه تجاه مقام قبر راحيل

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-07 08:32:41 A A
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "تم صباح اليوم الثلاثاء القاء غرض مشبوه تجاه حيز مقام قبر راحيل على مشارف بيت لحم دون تسجيل اصابات أو اضرار، هذا وتواصل قوات الشرطة وحرس الحدود مع خبير المتفجرات الذين هرعوا الى المكان بفحص ومعالجة كافة ضروريات الواقعة جنبا لمباشرة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.
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