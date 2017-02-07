اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء الموافق 7.2.17:

كأس ملك إسبانيا:



22:00 برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

كأس ألمانيا:

19:30 هامبورج ضد كولن

19:30 استوريا فالدورف ضد أرمينيا بيليفيلد

21:45 بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج

21:45 فيورث ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الإيطالي:



21:45 روما ضد فيورنتينا

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:



20:00 مونبلييه ضد موناكو

20:00 كان ضد بوردو تفاصيل

22:00 باريس سان جيرمان ضد ليل