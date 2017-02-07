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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء

رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء

 

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-07 08:22:23 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء الموافق 7.2.17:

كأس ملك إسبانيا:

22:00 برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

كأس ألمانيا:

19:30 هامبورج ضد كولن 
19:30 استوريا فالدورف ضد أرمينيا بيليفيلد 
21:45 بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج
21:45 فيورث ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الإيطالي:

21:45 روما ضد فيورنتينا

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:

20:00 مونبلييه ضد موناكو
20:00 كان ضد بوردو تفاصيل
22:00 باريس سان جيرمان ضد ليل

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