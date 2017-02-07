اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء
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موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الثلاثاء الموافق 7.2.17:
كأس ملك إسبانيا:
22:00 برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
كأس ألمانيا:
19:30 هامبورج ضد كولن
19:30 استوريا فالدورف ضد أرمينيا بيليفيلد
21:45 بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج
21:45 فيورث ضد بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإيطالي:
21:45 روما ضد فيورنتينا
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
20:00 مونبلييه ضد موناكو
20:00 كان ضد بوردو تفاصيل
22:00 باريس سان جيرمان ضد ليل
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