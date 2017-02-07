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رياضة وشباب رياضة محلية ذهاب ربع نهائي كأس الدولة.. ب.القدس وهـ.كريات شمونة

رياضة وشباب

القدس والقضاء انطلاق ذهاب مرحلة ربع نهائي كأس الدولة
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ذهاب ربع نهائي كأس الدولة.. ب.القدس وهـ.كريات شمونة

المهاجم النصراوي أحمد عابد فيقود خط هجوم فريق كريات شمونة، مع الاشارة الى تعرضه لشتائم عنصرية من جمهور بيتار القدس العنصري في كل مباراة لفريقه ضده

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-07 10:40:15 A A

تنطلق مباريات ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة بلقاء فريقي بيتار القدس وهبوعيل كريات شمونة ، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على استاد تيدي في القدس. وتحمل معها باكورة اشرافات المدرب الجديد للقدس شارون ميمر، حيث استبدل المدرب ران بن شمعون، والذي تمت اقالته بعد التعادل أمام فريق بني يهودا تل أبيب بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة العليا.


 أحمد عابد

أما المهاجم النصراوي أحمد عابد فيقود خط هجوم فريق كريات شمونة، مع الاشارة الى تعرضه لشتائم عنصرية من جمهور بيتار القدس العنصري في كل مباراة لفريقه ضده. وقد خسر فريق كريات شمونة مباراته الماضية أمام فريق مكابي بيتح تكفا بهدف دون مقابل.

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