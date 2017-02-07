غياب حسام أبو صالح عن لقاء هبوعيل اكسال أمام هبوعيل بيسان

مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بفوز كسلاوي بهدفين نظيفين سجلهما مهران أبو ريا وذاتي

يغيب المدافع المجرب حسام أبو صالح ، ابن سخنين، عن تشكيلة فريق هبوعيل عماد اكسال في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل بيسان، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وجمع حسام أبو صالح خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه عن مباراة واحدة لفريقه. وسوف تكون هذه المباراة الخارجية الثانية على التوالي للفريق الكسلاوي، حيث سبقتها مباراة أمام فريق عيروني طبريا.



حسام أبو صالح



يذكر أن مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بفوز كسلاوي بهدفين نظيفين سجلهما مهران أبو ريا وذاتي. وتشتد المنافسة بين تلامذة المدرب أيمكن خلايلة وبين فريقي هبوعيل الخضيرة ونادي شبيرا حيفا لكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الممتازة.