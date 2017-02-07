م.دالية الكرمل يضطر لملاقاة تسور شالوم بدون محمد حجير وبطرس عتمة

يشارك اللاعبان عروة سويطات ومروان أبو سعدة مع فريق تسور شالوم، علما أن مجد أبو سعدة، شقيق مروان، يلعب مع الديلاويين

يضطر فريق مكابي دالية الكرمل لملاقاة فريق مكابي تسور شالوم، على ملعب الثاني ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، بدون اللاعبين محمد حجير وبطرس عتمة. ويعود سبب غيابهما الى تجميعهما للبطاقات الصفراوات، الأول تسع بطاقات والثاني خمس بطاقات. ويعمل مدرب الفريق ايلي مزراحي على اشراك لاعبين آخرين بدلا منهما، بالنظر الى الكادر المقلّص المتوفر لديه. ويدخلها الفريق الديلاوي بعد خوضه مباراة بيتية أمام فريق هبوعيل بيسان.



محمد حجير



ويشارك اللاعبان عروة سويطات ومروان أبو سعدة مع فريق تسور شالوم، علما أن مجد أبو سعدة، شقيق مروان، يلعب مع الديلاويين، وسبق لمروان الدفاع عن ألوان الدالية في الموسم الماضي.